Super green pass nel mondo del lavoro, non solo nel pubblico ma anche nel privato. Sull’ipotesi risponde il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ‘Tagadà’ su La7. “Io credo che l’Italia ha già anticipato quanto fatto in Germania con il lockdown per i non vaccinati, se analizziamo cosa significa il Super green pass che abbiamo introdotto c’è già una limitazione. Il tema che dobbiamo affrontare, ed è un tema in discussione anche oggi, è valutare l’ipotesi di estendere il Super green pass ad altre categorie di lavoratori e si può procedere con la gradualità che ci ha sempre contraddistinto” dice Costa.

Ieri sulla questione è intervenuto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Veniamo da una storia di successo, quella del Green pass e del Super green pass”. “Ora dobbiamo accelerare sulle terze dosi” di vaccino anti Covid, ha detto Brunetta. “Ciò a cui io aspiro è applicare il Super green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo”.