SUPER BOWL 2025: Programma, Trasmissione TV e Streaming e Halftime Show con KENDRICK LAMAR

Il Super Bowl LIX si svolgerà oggi, 9 febbraio 2025, al Caesars Superdome di New Orleans, Louisiana, con inizio alle 18:30 ora locale. I Kansas City Chiefs, campioni in carica, affronteranno i Philadelphia Eagles, cercando di conquistare il loro terzo titolo consecutivo, un traguardo mai raggiunto nella storia della NFL. Tra i presenti ci saranno personalità come il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la popstar Taylor Swift, che sosterrà il compagno Travis Kelce, giocatore dei Chiefs.

L’Halftime Show, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, vedrà come protagonista Kendrick Lamar, riconosciuto come uno dei rapper più influenti. La sua performance avrà luogo dopo la prima metà della partita. Lamar, vincitore di 22 Grammy, torna al Super Bowl dopo una memorabile esibizione nel 2022. Sarà accompagnato dalla star dell’R&B SZA, con la quale ha collaborato in passato. Dopo il Super Bowl, entrambi daranno inizio al loro “Grand National Tour” nei Stati Uniti e in Canada.

Le esibizioni pre-partita includeranno Jon Batiste che canterà l’inno nazionale, Trombone Shorty e Lauren Daigle che interpreteranno America the Beautiful, e Ledisi che canterà Lift Every Voice and Sing. Post Malone sarà l’headliner della diretta streaming della NFL su YouTube con una performance esclusiva.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity e DAZN per gli abbonati.