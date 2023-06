Super Bowl 2024: chi potrebbe essere la star che si esibirà all’Halftime Show

Dopo Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake, The Weeknd, JLo, Shakira e Rihanna, anche Harry Styles potrebbe esibirsi sull’importante palco dell’Halftime Show del Super Bowl. In questi giorni l’account Twitter MLFootball ha rivelato che l’ex membro degli One Direction potrebbe essere la star del prossimo show del Super Bowl (che verrà trasmesso l’11 febbraio 2024): “Ci sono molte voci che dicono che il pluripremiato vincitore del premio Grammy ed ex star dei One Direction Harry Styles sarà la star dell’Halftime Show del Super Bowl 2024“.

Super Bowl 2024: primi contatti con il team di Harry Styles.

Anche Yahoo, Nme e Harpers Bazaar hanno riportato la notizia e hanno aggiunto che ci sarebbero già stati i primi contatti tra gli organizzatori dell’evento e il team di Harry.

“Vogliamo precisare che per adesso è un’indiscrezione non confermata dal team dell’artista. Però è vero che nell’ambiente circolano molte voci secondo le quali il cantante di “Watermelon Sugar” potrebbe sale sul palco del Super Bowl 2024 a febbraio. Secondo le voci ci sarebbero stati i primi contatti. Si tratterebbe di un’occasione molto importante per Harry, che ha già una discografia che gli permetterebbe di fare un ottimo show all’Halftime. Per l’ufficialità dovremo però aspettare anche qualche mese, per adesso i fan possono sbizzarrirsi e pensare ad una scaletta”. Ovviamente quando le prime voci secondo le quali Harry sarebbe stato l’headliner all’Allegiant Stadium l’11 febbraio, i fan hanno cominciato a festeggiare. E c’è anche chi ha immaginato quali canzoni potrebbe scegliere per il suo spettacolo”.