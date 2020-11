Dopo Lady Gaga, Justin Timberlake, i Maroon 5 e la coppia formata da Jennifer Lopez e Shakira, la NFL ha appena annunciato chi si esibirà al prossimo Super Bowl. Il protagonista dell’Halftime Show del 2021 sarà The Weeknd, che l’ha confermato anche dal suo profilo Instagram.

Bella storia coin un passato complicato, grandissimo successo in classifica, il cantante non ne sta sbagliando una, ma non riesco ad essere emozionato all’idea di vederlo salire su quel palco. Da fan del pop avrei preferito di gran lunga Rihanna, Taylor Swift o P!nk. Le nostre amate popstar inoltre hanno sempre dimostrato che in fatto di ascolti sono la scelta migliore, forse perché visivamente regalano show molto più iconici e curati (ci ricordiamo tutti quel mezzo disastro di Timberlake e dei Maroon 5).

