Super Bowl 2021: l’halftime show da una spettacolare esibizione di The Weeknd, che ha suonato alcuni dei suoi brani più famosi. E Bruce Springsteen si è regalato uno spot.

Come ogni anno il Super Bowl ha attirato anche nel 2021 l’attenzione dei meno avvezzi allo sport grazie a uno spettacolare halftime show. Protagonista assoluto della serata è stato The Weeknd. Per settimane s’era vociferato di possibili ospiti, da Ariana Grande a Miley Cyrus. Sul palco con lui c’è però stato spazio solo per un coro, la sua band, un’orchestra e un gruppo importante di ballerini. Il tutto per regalare uno spettacolo che passerà alla storia. Così come quello spot di Bruce Springsteen…

Halftime Show 2021 al Super Bowl: il video di The Weeknd

Quindici minuti per regalare uno show davvero eccellente. Il cantante canadese ha mantenuto le aspettative, regalando grande spettacolo in una manciata di minuti e riproponendo alcuni dei successi che lo hanno fatto diventare un punto di riferimento mondiale per il mondo R&B.

The Weeknd

Si sono così succeduti brani come Can’t Feel My Face, I Feel It Coming, Blinding Lights e Starboy. In un mix di funk, hip hop, R&B e fuochi d’artificio, nella cornice di una scenografia degna di un Super Bowl, lo show è stato vissuto con grande intensità, nonostante il difficile periodo storico in cui è capitato. Ecco il video completo dell’esibizione:

Bruce Springsteen in uno spot Jeep al Super Bowl

Se The Weeknd è stato il protagonista musicale più atteso sul palco, il Super Bowl 2021 ha vissuto nella curiosità di un cameo di un’altra grande superstar: Bruce Springsteen. Il Boss ha unito le forze con Jeep per la creazione di due film di due minuti dal titolo The Middle. L’artista in particolare ha lavorato a stretto contatto con il regista Thom Zimny, scrivendo e producendo la colonna sonora originale per gli spot con il suo collaboratore Ron Aniello. Olivier François, global chief marketing officer di Stellantis, al riguardo ha dichiarato: “Bruce Springsteen è stato determinante […] Le sue esperienze e la sua visione sono state spesso chiamate a colmare divari. oggi, un messaggio simile sembra essere più necessario che mai“.

Ecco lo spot Jeep: