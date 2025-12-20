14.8 C
Da stranotizie
Suore fuori controllo Italia

Il nuovo spettacolo “Suore fuori controllo” debutta al Teatro de’ Servi, diretto da Luca Ferrini. La commedia degli equivoci è unsusseguimento di gag irresistibili, con l’assurdo che regna sovrano dall’inizio alla fine. Il regista Luca Ferrini ha scelto di portare in scena questo testo perché, nonostante tocchi temi delicati, riesce a far ridere senza eccessi o volgarità.

Lo spettacolo si inserisce nella grande tradizione della commedia degli equivoci, con un meccanismo classico reso efficace e contemporaneo per il pubblico di oggi. Il tema e la struttura sono stati pensati per essere contemporanei e non hanno richiesto alcun dubbio sulla riuscita comica. La storia precipita rapidamente in un caos totale, con un equilibrio tra disordine apparente e precisione millimetrica dei tempi comici che è stato difficile da mantenere.

La confusione tra le stanze è uno degli elementi centrali della comicità, con la scenografia che diventa un vero e proprio motore narrativo e comico. Il testo parte da un’atmosfera da thriller investigativo per virare verso una comicità sempre più travolgente, con un cambio di registro gestito senza perdere coerenza e credibilità scenica. La commedia è fisica e ritmata, con uno spazio lasciato all’improvvisazione degli attori e un controllo rigoroso della partitura scenica.

Il regista immagina un pubblico che apprezzi il fatto di aver riso di tutto ciò su cui non si dovrebbe, e vorrebbe lasciargli un’esperienza di condivisione collettiva e di riso. La commedia pura e il riso hanno un valore enorme oggi, in un’epoca pesante e stressante, dove la gente ha voglia e bisogno di ridere. “Suore fuori controllo” è uno spettacolo “tutto da ridere” che richiede anche grande attenzione da parte dello spettatore.

