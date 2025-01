Suor Simona Brambilla è la prima donna a ricoprire il ruolo di prefetto in Vaticano

Il Papa ha recentemente compiuto un passo significativo nei suoi sforzi per aumentare la presenza femminile in posizioni di leadership nella Chiesa cattolica, nominando suor Simona Brambilla, M.C., come Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Suor Brambilla, attualmente Segretario di questo dicastero, è la prima donna a ricoprire un ruolo di tale importanza in Vaticano. Nata il 27 marzo 1964 e membro delle Missionarie della Consolata, ha accumulato una sostanziale esperienza missionaria in Mozambico e ha servito come superiora generale in Italia dal 2011 al 2023.

In aggiunta alla sua nomina, il Papa ha designato il card. Ángel Fernández Artime come Pro-Prefetto del Dicastero. Fernandez Artime è stato precedentemente Rettore Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco. Questa mossa è parte di un piano più ampio avviato da Papa Francesco, che ha cercato di incrementare la percentuale di donne in ruoli di leadership all’interno della Santa Sede. Tra il 2013 e il 2023, la percentuale di donne in posizioni nella Chiesa cattolica è infatti aumentata dal 19,2% al 23,4%.

Questa riforma è stata facilitata dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium del 2022, che ha aperto la possibilità a laici e donne di dirigere un dicastero, un’opzione precedentemente riservata a cardinali e arcivescovi. Nel corso del suo decennale pontificato, Papa Francesco ha già nominato altre due donne in posizioni chiave: nel 2016 ha designato Barbara Jatta come direttore dei Musei Vaticani e nel 2022 ha scelto suor Raffaella Petrini come segretario generale del Governatorato, ruolo tradizionalmente assegnato a un vescovo. Queste azioni rappresentano un significativo cambiamento nel modo in cui la Chiesa cattolica considera il ruolo delle donne, riflettendo un impegno verso una maggiore inclusione e diversità all’interno delle sue strutture dirigenziali. La nomina di suor Simona Brambilla segna un momento storico e apre nuove prospettive per le future generazioni di donne nella Chiesa cattolica.