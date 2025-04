Suor Paola è morta, il ricordo di Fabio Fazio: “Grazie per l’affetto”

“Cara Paola, cara Suor Paola. Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio”. Queste sono le parole di Fabio Fazio, pubblicate sulla pagina social di ‘Che tempo che fa’, in memoria di Suor Paola, scomparsa a 78 anni. L’ex conduttore di ‘Quelli che il calcio’ ha voluto ricordarla attraverso una foto che lo ritrae insieme a lei e a Idris Sanneh, un altro volto noto della trasmissione e grande tifoso juventino, anch’egli scomparso nell’agosto del 2023 a 72 anni. Suor Paola, grande tifosa della Lazio, ha fatto parte della trasmissione per anni come ospite fissa. La sua assenza lascia un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua dedizione e il suo amore verso gli altri. La sua figura rappresenta un esempio di altruismo e passione, non solo nel contesto del programma televisivo, ma anche nella vita quotidiana di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. L’affetto di Fazio e i ricordi condivisi testimoniano l’impatto che Suor Paola ha avuto sulle persone intorno a lei. La sua storia è un invito a riconoscere e celebrare le persone che , come lei, si dedicano con generosità agli altri, lasciando un’eredità di amore e compassione. Un ultimo saluto, quindi, che si unisce ai ricordi di tante vite toccate dal suo spirito gentile e dalla sua passione per il calcio e per il bene nel mondo.