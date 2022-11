Suor Cristina non c'è più, a Verissimo ecco Cristina Scuccia

“Suor Cristina non c’è più? In fondo è dentro di me”. Nel 2014 Suor Cristina Scuccia ha vinto il talent The Voice. Oggi, ecco Cristina Scuccia, tornata alla vita laica dopo la parentesi religiosa. “Suor Cristina non c’è più? In fondo è dentro di me. Ho fatto un percorso meraviglioso, ma anche complesso e difficile. Prima avevo il sorriso, oggi ce l’ho ancor più pieno e carico. Credo ancor di più nella vita e in Dio, la fede non è andata via. Sono stati quasi 15 anni di vita religiosa, sono stati gli anni più belli della mia vita”, dice nell’intervista esclusiva a Verissimo. “Quello che è successo non è stato nulla di particolare, è stato un cambiamento, una crescita. Ho fatto una scelta a 19 anni quando ho incontrato le suore Orsoline per un musical. Il 2 febbraio 2008 in occasione del centenario della fondazione della congregazione abbiamo messo in scena il musical davanti a tantissime suore, in me si è acceso qualcosa. La chiamata è arrivata il 31 maggio 2008, ero dietro le quinte per una nuova rappresentazione del musical. Lì è iniziato il mio periodo di discernimento per valutare, per riflettere”, racconta.