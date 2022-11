Suor Cristina cambia vita: “Ho lasciato l’ordine, ecco dove vivo oggi e cosa faccio”

L’ex concorrente di The Voice of Italy ha sorpreso ed ha lasciato tutti senza parole: il motivo

Sabato è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che hanno concesso interviste alla padrona di casa, non è passata inosservata Suor Cristina. L’ex vincitrice di The Voice of Italy ha sorpreso tutti per il suo nuovo aspetto e per la sua scelta di cambiare completamente vita. Scopriamo insieme cosa fa oggi.

Nel salotto di Silvia Toffan Cristina Scuccia si è messa a nudo raccontato la sua nuova vita. La giovane, infatti, ha deciso di lasciare l’ordine delle Suore Orsoline. Nonostante non abbia perso mai la fede, la cantante non ha mai rinnegato gli anni vissuti nel convento insieme alle sue consorelle.

A riguardo, queste sono state le sue parole riguardo il suo cambiamento:

Per me è stata una grande crescita personale, sono stati gli anni più belli della mia vita. Suor Cristina è dentro di me, è stato un percorso meraviglioso, complesso e difficile. Oggi credo ancora di più nella vita e ancora di più in Dio. La fede non è andata via.

Alla domanda di Silvia Toffanin su quale sia stato il fattore che ha in qualche modo inciso sulla sua decisione, l’ex Suor Cristina ha risposto così:

Il successo non ha messo in crisi la vocazione.Aa metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Prima non avevo grosse responsabilità all’interno della congregazione, poi sono diventata famosa e una testimone di Dio davanti al mondo. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita.

Verissimo, Suor Cristina non è più una suora: ecco dove vive e cosa fa oggi

L’intervista al noto programma è poi proseguita e Cristina Scuccia ha raccontato la sua nuova vita. In particolar modo, la vincitrice di The Voice of Italy ha confessato che oggi vive in Spagna e lavora come cameriera: