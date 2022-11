Suor Cristina abbandona il convento: “Come mai non sono più suora”

‘La chiamata’, poi il convento e il successo televisivo, questa è stata la strada di Suor Cristina negli ultimi 14 anni. Qualcosa però è cambiato dalla fine del 2020. Oggi infatti Cristina Scuccia è stata ospite a Verissimo ed ha rivelato di non essere più una suora. Pare che la scelta di ‘togliere il velo’ sia arrivato dopo un’eccessiva protezione delle sorelle dopo il suo successo.

Suor Cristina abbandona il convento: “Non faccio più parte delle suore orsoline”.

“Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile. Ho trovato delle difficoltà e oggi ho il sorriso. Ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente.

Come mai non ho il velo? Appartenevo alle suore orsoline, oggi non più. Sono stati 15 anni di vita religiosa, anni splendidi. Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me.

A maggio del 2008 è arrivata la mia chiamata. Ho avuto un periodo di riflessione come tutte le sorelle. Questo per capire se era la strada giusta. Ricordo con affetto quegli anni e posso soltanto spendere belle parole. Sono molto emozionata a rivedere le immagini di questi anni.

Non c’era il conflitto tra il convento e il mondo della musica. La decisione di andare a The Voice è stata presa con le sorelle. Eravamo tutti d’accordo e lo stesso per ciò che è arrivato dopo. Poi quello che è arrivato ci ha sorpreso, ero impreparata io e lo stesso loro. Le sorelle hanno cercato di proteggermi. Però l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me. Erano troppo protettive diciamo. Il successo però non ha messo in crisi la mia vocazione”.