Suoni e Biodiversità: Ungulati in Trentino e Lombardia

Il progetto WildSOUND si propone di studiare il paesaggio sonoro per comprendere come i suoni prodotti dall’uomo influenzino la fauna selvatica. Grazie all’uso di sensori acustici e fototrappole, i ricercatori monitorano il comportamento degli ungulati in alcune aree boschive del Trentino e della Lombardia.

Coordinato dalla Fondazione Edmund Mach e finanziato dall’Unione Europea nel contesto delle azioni Marie Skłodowska-Curie, WildSOUND si concentra su diverse zone, tra cui Val di Non, Val di Peio, Valle del Tonale e Valfurva. Questi territori alpini, caratterizzati da vari livelli di presenza umana, rappresentano ambienti ideali per analizzare l’impatto dei rumori causati dall’uomo sul comportamento degli animali.

Il traffico, le attività turistiche e altri suoni artificiali possono alterare le abitudini degli ungulati. Questi animali possono sentirsi costretti a spostarsi più spesso, il che aumenta sia il loro consumo energetico che i livelli di stress. Anche le persone risentono del rumore, e con sempre maggiore frequenza cercano silenzio e suoni naturali.

Con il progetto WildSOUND, la scienza compie un passo significativo per la tutela della biodiversità alpina e per promuovere una convivenza più armoniosa tra gli esseri umani e la natura.