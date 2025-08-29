Suoni dalla Terra di Mezzo al Tolkien Music Festival Italia

L’atmosfera magica e epica della Terra di Mezzo prenderà vita al ‘Tolkien Music Festival 2025’ con il concerto-evento ‘Suoni dalla Terra di Mezzo’. Si svolgerà il 30 agosto, alle 21.30, presso l’area Teatro di Imladris a Mirandola, in una suggestiva cornice nel Parco La Favorita. Sul palco si esibiranno Federica Torbidoni al flauto e Arturo Stàlteri, noto per la sua collaborazione con Rino Gaetano, al pianoforte.

Il programma del concerto inviterà il pubblico a un viaggio attraverso i mondi e i personaggi creati da J.R.R. Tolkien, grazie a una selezione di musiche che comprende opere originali, tributi e omaggi. Una parte significativa dell’evento sarà dedicata alle composizioni di Stàlteri, ispirate alla famosa trilogia, molte delle quali sono state raccolte nell’album ‘Rings, il Decimo Anello’.

Inoltre, ci sarà un omaggio all’opera del musicista svedese Bo Hansson, che negli anni ’70 realizzò un lavoro in stile progressive ispirato alle avventure di Frodo e della Compagnia dell’Anello. Il concerto includerà anche tributi alle colonne sonore della saga cinematografica di Peter Jackson, con riferimenti alle musiche di Howard Shore e alle atmosfere eteree di Enya.

Durante la serata, il pubblico sarà immerso in un percorso emozionale, dove la musica darà vita a personaggi iconici come Galadriel, Bilbo e Frodo Baggins, Gandalf il Bianco e Legolas, oltre ai luoghi emblematici come Rivendell e Bree. Le melodie del flauto di Torbidoni si fonderanno con le sonorità calde del pianoforte di Stàlteri, creando un dialogo sonoro che trasporterà gli spettatori in un mondo tra mito e leggenda.

L’evento fa parte del programma del ‘Tolkien Music Festival 2025’, organizzato da Amici della Musica APS, che promette una serie di appuntamenti dedicati alla musica, letteratura e arti ispirate all’universo tolkieniano.