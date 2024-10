Suo programma degno di Cetto La Qualunque

Davide Natale, segretario del Partito Democratico in Liguria, critica il programma di Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, definendolo una “lista della spesa” con promesse mai realizzate in nove anni di governo. Natale sottolinea come, nel settore della sanità, Bucci proponga di raddoppiare il ticket per coloro che non si presentano a visite prenotate, invece di affrontare il vero problema, ossia la gestione inefficace dei servizi sanitari da parte delle attuali amministrazioni di Toti e Gratarola.

Secondo Natale, l’idea di Bucci non considera che le lunghe attese per le visite sono dovute a una cattiva organizzazione e non alla responsabilità dei cittadini. Se una persona non riesce a prenotare in tempi ragionevoli, Natale si chiede se Bucci intende far pagare il privato al posto del cittadino, suggerendo che questo approccio non risolverebbe la questione. Le liste d’attesa, che possono variare da settimane a mesi, richiederebbero soluzioni concrete e non suggerimenti irrealistici.

Natale critica anche le promesse di lavori infrastrutturali, notando che il programma di Bucci sembra essere un copia-incolla del Piano regionale integrato delle Infrastrutture, con molte opere già proposte senza risultati concreti negli ultimi nove anni. Egli osserva che il programma del centrodestra appare distante dalla realtà delle necessità regionali.

La situazione degli ospedali è descritta da Natale come stagnante, aspettandosi solo la posa di nuove pietre senza effettivi progressi. Critica anche il piano energetico della regione, indicando che le forze politiche di Bucci non sono riuscite a sviluppare progetti significativi, come quello sull’idrogeno, e che la Liguria è attualmente in ritardo nella produzione di energie rinnovabili.

Concludendo, Natale sostiene che non ci si può aspettare cambiamenti rapidi in un contesto in cui nulla è stato realizzato in nove anni. Ribadisce quindi la mancanza di una visione concreta e attuabile da parte della coalizione di Bucci, suggerendo che tale programma non riesca a rispondere alle reali esigenze della Liguria.