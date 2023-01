Suo marito è morto, ciò che fa il gatto la lascia senza parole

La moglie rimasta vedova rimane senza parole davanti al comportamento del suo gatto, dopo che il marito è morto – VIDEO.

Chi dice che gli animali non soffrano davanti alla perdita del loro umano? I social network ci regalano sempre grandi emozioni, soprattutto quando i protagonisti delle clip sono gli animali. Solitamente sono i cani i personaggi principali di questo tipo di video, ma questa volta a diventare virale è un tenero gatto che soffre per la mancanza del suo papà umano.

Il marito è morto e il suo gatto commuove lei e il web per il suo gesto – VIDEO

Il gatto è diventato virale per la sua dolce reazione. La donna rimasta vedova, stava riordinando l’armadio e ha tirato fuori le camicie del suo defunto marito, che era proprietario del gatto insieme a lei. In quel frangente, il gatto è salito sopra la pila di camicie e ha passato del tempo ad annusarle.

Il video è stato condiviso su TikTok dalla mamma del micio, @Topaz1129. Il post, pubblicato originariamente alla fine di marzo, ha suscitato molte reazioni commoventi e finora ha raggiunto oltre 300mila “mi piace”, 2.500 commenti e più di 2mila condivisioni. La maggior parte degli utenti è rimasta senza parole per la reazione del gatto all’odore dei vestiti dell’amato papà defunto.

Un utente ha commentato in modo semplice e conciso quello che le altre persone hanno pensato: “Si ricorda“. La donna che ha caricato il video, ha risposto: “Lo so. Sono sotto shock per la sua reazione“. Anche un altro commento è saltato all’occhio della vedova: “L’apertura della bocca: questa azione aiuta l’organo a elaborare l’odore più profondamente di quanto possa fare il naso del gatto e invia segnali al cervello del gatto“, il quale spiega questo suo strano comportamento.

@topaz1129 My heart hurts. She remembers. #fyp #fypage #foryoupage #myhusbandlivesinheaven #widow #widowsoftiktok #brokenheart #cats #catsoftiktok ♬ original sound – JustGiveMeAMintue

Uno studio sui legami di attaccamento tra gatti domestici ed esseri umani, pubblicato su Current Biology, ha scoperto che i gatti amano i loro proprietari e si attaccano a loro proprio come i cani e i bambini. I dati dello studio mostrano che circa il 65% dei gatti adulti è legato ai propri padroni e gli indicatori di attaccamento includono: la ricerca di vicinanza e il disagio da separazione.