Suo figlio si è sposato

Il conduttore celebre della televisione italiana festeggia il matrimonio del figlio Gabriele, suscitando emozioni tra fan e amici. Gabriele, 29 anni, ha coronato il suo sogno d’amore unendosi a Carla in una cerimonia civile presso il municipio di Monaco. L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera intima, seguita da una festa informale che ha reso il giorno ancora più memorabile. Il conduttore, evidentemente commosso e felice, ha condiviso sui social un post celebrativo, trasmettendo la sua gioia per l’unione del figlio.

Il matrimonio si è svolto in un contesto semplice ma bello, evidenziando l’amore tra i due sposi. Gabriele ha optato per un completo scuro con sneakers, mentre Carla ha scelto un elegante blazer bianco con una gonna di tulle, cambiando poi in jeans strappati per la festa. Uno dei momenti più toccanti è stato il bacio subito dopo il “sì”, bene immortalato dai fotografi. Usciti dal municipio, sono stati accolti da un festoso lancio di petali, esprimendo così la loro gioia per l’inizio della loro vita insieme.

A rendere ancora più speciale questo evento, c’è la notizia che Ezio Greggio è diventato nonno per la prima volta, con l’arrivo del nipote Leone, figlio dell’altro figlio Giacomo. Questa felicità è stata annunciata dal conduttore durante un’apparizione in TV, segnando un momento di duplice gioia per la sua famiglia. L’amore e il supporto sono arrivati dai colleghi e amici del mondo dello spettacolo, con messaggi di auguri da nomi noti come Nicola Savino e Maria Grazia Cucinotta.

Giacomo, il fratello di Gabriele, anch’esso 29enne, è il figlio di Ezio Greggio e della modella spagnola Isabella Bengochea. Seguindo le orme del padre, ha scelto una carriera nel mondo dello spettacolo, perfezionando le sue doti di attore in scuole di Londra e New York. La moglie di Gabriele, Carla, è una creative director in uno studio di interior design, portando un tocco di creatività e innovazione nel loro percorso di vita. Questo evento festoso e significativo rappresenta un momento cruciale nella storia della famiglia Greggio, che continua a crescere e prosperare con nuovi legami affettivi.