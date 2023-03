sunshot Adattatore da USB A a USBC,confezione da 4 convertitori da tipo C a A,adattatore da USB tipo C femmina a USB OTG per MacBook Pro2015/2013 MacBook Air2017/2015,laptop,caricabatterie da parete

Descrizione prodotto

sunshot Adattatore USB-C femmina a USB-A maschio [4PACK]

Un adattatore che risolve tutti i tuoi problemi di compatibilità USB-C.Collega i dispositivi abilitati USB-A standard ai dispositivi abilitati Type-C con l’adattatore USB C femmina a USB A maschio.Il prodotto funziona con telefoni e tablet abilitati USB-C, nonché laptop e altri dispositivi

Esterno in lega di alluminio

.

.

.

Connettore Elebase USB C femmina a USB maschioRicarica efficiente e stabileQuesto adattatore da USB C a USB supporta una velocità di ricarica stabile fino a 2A.Si prega di notare la velocità di ricarica decisa principalmente dal cavo e dal caricabatterie.

Trasferimento dati (velocità di trasferimento 480 Mbps) — La porta USB A è diventata una porta TypeC

Aggiungi l’adattatore da USB-C a USB-A al tuo computer o laptop dotato di porte USB A. Trasforma i tuoi dispositivi in ​​una porta TypeC adatta al cavo TypeC per il trasferimento dei dati. Oppure collegare un U-disk TypeC, una tastiera TypeC o un mouse, ecc.

Ricarica (2.4A) — Una porta in una porta C

Aggiungi l’adattatore da USB C a USB A ai tuoi dispositivi di ricarica. Trasforma il tuo vecchio caricatore USB A in un caricatore TypeC per adattarsi a un cavo TypeC. Adatto a caricabatteria da parete, docking station, power bank, caricabatteria per auto con porta USB-A.

Elenco di compatibilità (elenco parziale):

iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro MaxMacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook 2017/2016/2015, MackBook Air 2020/2019/2018iPad Pro 2020/2018, iPad Air 4/3Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Book, HUAWEI Matebook, Chromebook PixelDell XPS 15/13, Surfacebook 2, HP Spectre X360 / HP Envy X2, Lenovo Miix 630Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10 + / S10 E/ S9 / S9+ / S8 / S8+, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ / Note 9 / Note 8Samsung Galaxy A71/A70/A51/A50/A50s/A30/A30s/A20/A5 (2017)LG G5 / G6 / V20 / V30 / V35 / V40 / V50, Sony Xperia XZ / XZ Premium / XZ1 / XA1 / X CompactGoogle Pixel 3a/3a XL/3/3XL/2/2XLNOTA:SOLO funzionalità USB L’adattatore non può inviare HDMI o altri segnali video

4 Pack

✓

✓

✓

✓

✓

data transmission

✓

✓

✓

✓

✓

Charge

✓

✓

✓

✓

Audio transmission

✓

✓

✓

✓

Uscita audio — collegare le cuffie USB-C

Può collegare PC/laptop con cuffie USB-C e ascoltare la musica quando non si dispone di cuffie da 3,5 mm.

Notare che:

Non compatibile con il caricabatterie wireless MagSafe. Non supporta il protocollo di ricarica PD (power delivery). Alcuni notebook e laptop hanno solo un protocollo di ricarica PD (power delivery), come iPad Pro/iPad Air. Questo adattatore USB-C supporta solo la ricarica QC (Qualcomm Quick Charge) protocollo. Questo adattatore può caricare Huawei P20 / P20 Pro/ P30 / P30 Pro. Supporta una velocità di ricarica di 2,4 A ma non supporta Huawei SuperCharge. Non supporta l’uscita video, quindi non è possibile utilizzare l’adattatore da USB-A a USB-C per collegare il cavo da USB-C a HDMI. NON PU supportare il protocollo USB 3.0/3.1, questo è un adattatore USB 2.0 -La velocità di ricarica dell’adattatore USB-C dipende dal caricatore e dal cavo di ricarica. Supporta una velocità di ricarica di 2,4 A

【Una porta diventa porta C】 Trasforma le porte USB A dei dispositivi in ​​una porta USB C; Adatto a caricabatterie da parete, docking station, power bank, caricabatterie per auto Computer/Laptop con porta USB-A per diventare una porta TypeC per adattarsi a un cavo USB C o periferiche USB C

【Ricarica】 Con questo adattatore per cavo di ricarica da Tipo C ad A, puoi trasformare tutti i tuoi dispositivi di ricarica USB A in porte C per adattarsi al nuovo cavo TypeC per caricare iPhone 12/12 Pro Max/12 Mini ecc.

【Trasferimento dati】 Collega questo adattatore USB C femmina a USB maschio alla porta USB A del tuo computer o laptop. Consente di utilizzare l’unità flash USB TypeC o il cavo dati TypeC e altri dispositivi TypeC.

【Super durevole】 Il connettore USB C e USB A è realizzato in lega di alluminio di alta qualità alle estremità, previene i graffi. Il connettore USB A Premium supera 10.000+ test push/pull.

【Limitazione】 Questo è un adattatore da USB-C femmina a USB-A maschio progettato per la ricarica o il trasferimento di dati e NON supporterà la trasmissione del segnale video. E questo prodotto non funziona con il caricabatterie wireless MagSafe a causa dell’incompatibilità dei protocolli di ricarica.

7,99 €