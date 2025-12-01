Suns Europe, festival delle arti in Friuli

Il festival delle arti in lingua minorizzata Suns Europe riporterà il cinema al centro della sua programmazione con tre appuntamenti. Il festival è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e altri enti pubblici e privati.

Il viaggio cinematografico di Suns Europe si aprirà con la prima visione assoluta di “Natisa”, serie audiovisiva in cinque puntate firmata dal regista friulano Stefano Giacomuzzi. Il film racconta il cammino a piedi lungo il fiume Natisone fatto dai musicisti Leo Virgili e Paolo Forte e dal narratore Paolo Cantarutti. La proiezione sarà anticipata da un dialogo con tre dei protagonisti della serie.

Il giorno successivo verrà proposto “Kneecap”, la commedia drammatica scritta e diretta da Rich Peppiatt che racconta l’ascesa dell’omonimo trio hip-hop nord-irlandese. Il film restituisce un ritratto inedito dell’Irlanda del Nord di oggi e affronta temi come le tensioni politiche e le battaglie per la tutela linguistica.

Ultimo degli eventi cinematografici sarà “Il Mohicano”, film del regista corso Frédéric Farrucci che narra la storia di Joseph, uno degli ultimi pastori della costa costretto alla fuga dopo essersi opposto a un progetto di speculazione edilizia. La programmazione cinematografica si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre al Visionario di Udine.

Suns Europe ha deciso di sostenere e collaborare con “In cuintri lûs”, un progetto che valorizza le produzioni audiovisive in lingua friulana. La prima edizione si terrà venerdì 28 novembre nella sala Eden del Visionario Udine.