Suno AI rivoluziona la musica: canzoni create dall’AI in Italia

L’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, e oggi riesce a generare non solo testi scritti, ma anche canzoni complete con voce e musica. Questo è il caso di Suno AI, una piattaforma online capace di creare brani musicali partendo da semplici input testuali in pochi secondi.

Il funzionamento della piattaforma è intuitivo: basta digitare una frase, selezionare uno stile e l’AI produce due versioni del brano. Il risultato include testo, melodia, voce sintetizzata e una copertina. Per chi desidera un maggiore controllo, esiste la modalità “Custom Mode”, che consente di specificare genere, titolo e ritmo.

In aggiunta alla generazione automatica di musica, Suno offre strumenti per remixare e modificare i brani, simili a quelli utilizzati negli studi di registrazione. La piattaforma include anche funzioni social che permettono agli utenti di ascoltare le creazioni altrui, esplorando risultati che spaziano dal pop commerciale a pezzi più eccentrici e ironici.

Un aspetto sorprendente di Suno è la possibilità per chiunque, anche senza conoscenze musicali, di vedere la propria idea trasformata in canzone. Questo rappresenta un cambiamento significativo nella creatività musicale, tradizionalmente riservata a musicisti con abilità specifiche. Oggi, grazie agli algoritmi, è possibile per chiunque esplorare e creare musica in modo semplice e accessibile.