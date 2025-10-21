Sunn O))) a Moncalieri: esperienza unica di drone doom metal

Burning Tower e Hardstaff presentano un evento imperdibile in Italia: una delle rare date del tour europeo dei Sunn O))), maestri del drone doom metal, all’interno della Biennale Musica di Venezia. Questo concerto offre un’opportunità unica di vivere un’esperienza sonora straordinaria.

I fondatori e chitarristi del gruppo, Stephen O’Malley e Greg Anderson, si esibiranno come Shoshin Duo, avvolti da un’intensa amplificazione valvolare, armoniche eteree, distorsioni e un volume straordinario. Il loro set promette riff puri e primordiali, con strutture sonori massicce che creano un’atmosfera di pressione e immersione. I partecipanti vivranno un’esperienza dal suono fisico, avvolti da nebbia e da un massimalismo glaciale.

Il concerto si svolgerà domenica 26 ottobre, con apertura porte alle 20:00 e inizio live alle 21:00. L’evento avrà luogo presso l’Audiodrome, in Strada Mongina 9, a Moncalieri, vicino a Torino. I biglietti sono disponibili in prevendita al prezzo di 35,00€ più diritti di prevendita, attraverso il link fornito.