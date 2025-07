Sungrow in Italia: Innovazione per la Transizione Energetica

In un’epoca in cui la transizione energetica è al centro del dibattito globale, Sungrow ha preso un’importante iniziativa aprendo una nuova sede in Italia. L’azienda cinese, fondata nel 1997, è diventata un leader internazionale nel settore delle tecnologie energetiche, con un forte impegno nell’innovazione e nella sostenibilità.

Sungrow, già nota per i suoi sistemi di accumulo a batteria, ha investito 450 milioni di dollari nel 2024, raggiungendo un fatturato di 10,9 miliardi di dollari. La sua forza lavoro comprende oltre 17.000 dipendenti, con il 40% dedicato alla ricerca e sviluppo. L’azienda punta a raggiungere la carbon neutrality entro il 2028.

In Italia, Sungrow ha già creato oltre 750 posti di lavoro e ha in programma di crescere ulteriormente, evidenziando l’importanza del mercato locale. Massimo Bracchi, Country Manager, ha sottolineato la necessità di fornire non solo tecnologia, ma anche supporto nella transizione energetica, unendo soluzioni globali con un servizio locale altamente qualificato.

Sungrow offre prodotti in cinque settori chiave: fotovoltaico, eolico, accumulo, ricarica per veicoli elettrici e idrogeno. Con circa 3 GW installati nel 2024, ha raggiunto una quota di mercato del 30%, grazie a un portafoglio diversificato che comprende inverter e sistemi di ricarica.

L’azienda ha anche sviluppato nuove tecnologie, come unità modulari con funzioni avanzate di intelligenza artificiale e sistemi di raffreddamento a liquido. Sungrow supporta attivamente le Comunità Energetiche, rispondendo a un crescente interesse per l’autonomia energetica.

La struttura di assistenza post-vendita in Italia è stata potenziata per offrire un servizio efficiente e formativo, garantendo la crescita di una comunità competente in ambito energetico.