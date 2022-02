Il video delle telecamere di sorveglianza; ecco cosa fa la cagnolina Sundae quando la sua mamma esce per le commissioni quotidiane

Ogni volta che la padrona della cagnolina Sundae usciva di casa per delle commissioni e poi rientrava, si accorgeva che la sua amica a quattro zampe raccoglieva delle cose in giro e le portava nella sua cuccia.

Ogni volta che tornavo a casa, mi accorgevo che aveva portato nella sua cuccia le mie scarpe, la mia maglia o qualsiasi altro mio oggetto. Non sono mai riuscita a coglierla sul fatto ed ero troppo curiosa. Così ho deciso di installare una videocamera.

Così, dopo aver sistemato la videocamera, la donna è uscita tutta soddisfatta per fare delle compere, per poi tornare a casa dopo qualche ora. Mentre si trovava in un negozio, le è arrivata una notifica sul suo smartphone.

Ho iniziato a guardare il feed dal vivo e quello che ho visto mi ha fatto venire voglia di piangere. Sundae si è alzata e si è posizionata vicino alla porta. Invece di girovagare per casa, è rimasta lì, ad aspettare che io tornassi finalmente a casa.

Il cuore della sua mamma umana si è frantumato in mille pezzetti, nel vedere la sua fedele amica pelosa aspettarla con tanta tristezza. Di tanto in tanto, la cucciola si alzava da vicino alla porta e per raccogliere le cose di sua madre e metterle nel suo letto, poi tornava ad aspettarla.

La porterò con me d’ora in poi al negozio.

Il video di Sundae si è diffuso in tutto il mondo attraverso i social network ed ha scaldato il cuore di migliaia di persone.

Noi, per i nostri amici a quattro zampe, diventiamo il centro del loro mondo. Rimarrebbero ad aspettarci, fedeli, per tutta la vita. Ricordatevi che gli animali non dimenticano chi fa loro del bene.

La mamma umana di questa cucciola ha promesso di non lasciarla più sola e di portarla con se quando esce per le commissioni quotidiane, perché immaginarla ad aspettarla con gli occhi tristi, le spezza il cuore!