Il recente summit della Nato ha portato a decisioni significative riguardo alla spesa per la difesa. È stato stabilito l’obiettivo di destinare il 5% del PIL a tali spese, superando notevolmente l’attuale target del 2%. Tuttavia, gli impegni assunti per quanto riguarda la situazione in Ucraina e il rapporto con la Russia si sono dimostrati meno incisivi del previsto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com