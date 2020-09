Era lo scorso 8 agosto quando i media spagnoli diramarono una notizia che mandò in crisi tutti i fan della serie: le riprese della quarta stagione di Élite erano state bloccate a causa di un attore trovato positivo al tampone del CoronaVirus.

A distanza di un mese la storia si ripete: Netflix è stato costretto a stoppare le registrazioni di un’altra serie amatissima dai giovanissimi, Summertime, girata fra Rimini e Ravenna. La motivazione è la medesima: tre membri dello staff sono stati risultati positivi e sono tutti finiti in quarantena.

Proprio per evitare spostamenti e contatti, la produzione di Summertime aveva affittato per le riprese appartamenti sparsi fra Marina di Ravenna, Lido Adriatico e Punta Marina, dove ora sono confinati tutti i membri dello staff che sono finiti in quarantena preventiva, in attesa del tampone.

La casa di produzione ha fatto sapere, via Il Resto del Carlino, che:

“Le autorità sanitarie sono state prontamente informate e attualmente stiamo seguendo tutte le disposizioni mediche previste. Tutti gli altri sono risultati negativi al tampone, ma nonostante questo, a scopo precauzionale, tutte le persone del team che recentemente sono venute a stretto contatto con coloro che sono risultati positivi, sono state poste in quarantena fiduciaria. Per la sicurezza e la salute di tutti si è deciso di sospendere momentaneamente le riprese. La produzione è in contatto con l’Ausl competente per definire in sicurezza la ripresa dell’attività”.

Al momento non sappiamo però quando e se riprenderanno le riprese.