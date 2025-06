Summer School 2025: Dieci Anni di Formazione in Finanza

La Summer School del Trading e della Finanza, organizzata dall’Università della Calabria, si prepara a celebrare il suo decimo anniversario nel 2025, consolidando la sua reputazione come uno dei principali eventi nel campo della formazione finanziaria. Questa iniziativa si svolgerà dal 7 all’11 luglio e si caratterizzerà per un’offerta formativa intensa e diversificata.

Durante la settimana, i partecipanti potranno approfittare di lezioni frontali e simulazioni di trading, oltre a momenti di networking e interventi di esperti del settore. La faculty dell’edizione 2025 prevede la partecipazione di oltre dieci relatori di spicco, tra cui trader indipendenti, giornalisti e imprenditori, tutti impegnati a condividere le loro conoscenze e esperienze.

Tra i relatori figurano nomi importanti come Emerick De Narda, Elena Motta e Mauro Caimi, ciascuno con un focus specifico su temi come arte e finanza, trading sulle criptovalute e comunicazione finanziaria. Il programma settimanale include vari workshop, con sessioni focalizzate sulla gestione della paura nei mercati e sull’analisi flussometrica.

Un aspetto distintivo della Summer School è il suo approccio no profit, che consente di offrire un’esperienza di apprendimento immersiva e significativa. Gli interessati sono invitati a contattare il Prof. Fabio Piluso per la prenotazione, dato il numero limitato di posti disponibili. La Summer School rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze pratiche e costruire reti professionali nel mondo della finanza.

