Sulmona e il programma di sviluppo per una città inclusiva

Il programma di mandato del Comune di Sulmona, guidato dal nuovo sindaco Luca Tirabassi, presenta diverse proposte e obiettivi per lo sviluppo della città. Di seguito, una sintesi delle principali aree d’intervento.

In primo luogo, il programma enfatizza la creazione di una città solidale, sostenibile e inclusiva, con un forte focus su mobilità, ambiente e cultura. Si prevede il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare ferroviario, e iniziative di monitoraggio ambientale, come la strategia “Rifiuti zero” e il risanamento della società COGESA.

La pianificazione urbanistica include il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti, mentre la sicurezza sismica prevede il consolidamento del centro storico e la formazione su rischi naturali. La cultura riveste un ruolo centrale, con progetti di digitalizzazione e accessibilità del patrimonio culturale.

In aggiunta, si intende promuovere il commercio locale e l’artigianato, sostenendo attività nel centro storico e tutelando i prodotti agricoli tipici. Le politiche giovanili si concentrano sull’inclusione, con eventi culturali e festival programmati per coinvolgere i più giovani.

Il programma mostra similitudini con quelli di altri comuni italiani, riflettendo un linguaggio e tematiche condivisi. Tuttavia, emergono anche contenuti esclusivi, come la valorizzazione turistica della Transiberiana d’Abruzzo e la creazione di un programma di “Comunità antisismica”, puntando su informazione e prevenzione partecipativa.

Il documento, pur non presentando frasi copiate, condivide obiettivi e formulazioni diffusi in altri programmi di mandato, mantenendo un focus sulle esigenze e dinamiche locali.