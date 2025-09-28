20.8 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Spettacolo

Sulmona e il programma di sviluppo per una città inclusiva

Da StraNotizie
Sulmona e il programma di sviluppo per una città inclusiva

Il programma di mandato del Comune di Sulmona, guidato dal nuovo sindaco Luca Tirabassi, presenta diverse proposte e obiettivi per lo sviluppo della città. Di seguito, una sintesi delle principali aree d’intervento.

In primo luogo, il programma enfatizza la creazione di una città solidale, sostenibile e inclusiva, con un forte focus su mobilità, ambiente e cultura. Si prevede il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare ferroviario, e iniziative di monitoraggio ambientale, come la strategia “Rifiuti zero” e il risanamento della società COGESA.

La pianificazione urbanistica include il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti, mentre la sicurezza sismica prevede il consolidamento del centro storico e la formazione su rischi naturali. La cultura riveste un ruolo centrale, con progetti di digitalizzazione e accessibilità del patrimonio culturale.

In aggiunta, si intende promuovere il commercio locale e l’artigianato, sostenendo attività nel centro storico e tutelando i prodotti agricoli tipici. Le politiche giovanili si concentrano sull’inclusione, con eventi culturali e festival programmati per coinvolgere i più giovani.

Il programma mostra similitudini con quelli di altri comuni italiani, riflettendo un linguaggio e tematiche condivisi. Tuttavia, emergono anche contenuti esclusivi, come la valorizzazione turistica della Transiberiana d’Abruzzo e la creazione di un programma di “Comunità antisismica”, puntando su informazione e prevenzione partecipativa.

Il documento, pur non presentando frasi copiate, condivide obiettivi e formulazioni diffusi in altri programmi di mandato, mantenendo un focus sulle esigenze e dinamiche locali.

Articolo precedente
Private AI in Italia: la nuova frontiera dell’AI aziendale
Articolo successivo
Dieta mediterranea e prevenzione in Italia: salute e ricerca
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.