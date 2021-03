In mare non piacciono a nessuno, ma marinate o fritte nel piatto, chissà. Mangeremo meduse? È un’ipotesi. Sono uno di quei possibili “cibi del futuro”, al pari degli insetti, che si stanno studiando per capirne meglio il profilo nutrizionale e la sostenibilità. Perché con l’aumento costante della popolazione mondiale e lo sfruttamento di altre specie, identificare nuove risorse alimentari è un tema centrale. Per ora il commercio e il consumo di meduse nell’Unione Europea non è ancora autorizzato, ma dato che in Asia, soprattutto in Cina, Corea, Giappone e Thailandia, si portano in tavola da migliaia di anni, l’opportunità di utilizzarle come novel food si profila anche in Occidente. Ad analizzarle e testarle in laboratorio sono gli esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, che attraverso il progetto GoJelly hanno collaborato con chef professionisti e raccolto nel libro “European Jellyfish” nove ricette stellate a base di meduse mediterranee ed europee. Una sorta di proposta per il futuro, quando potrebbero comparire nei menù accanto a pesce e molluschi.

Povere di calorie e grassi (la maggior parte buoni, omega 3 e omega 6), sono una discreta fonte di potassio e magnesio, ma soprattutto sono ricche di collagene. “A differenza degli insetti, considerati un’alternativa proteica, le meduse sono costituite per il 95% da acqua e per il restante 5% da materia secca, di cui il 2-4% è di natura proteica e principalmente collagene” spiega Antonella Leone, ricercatrice dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Consiglio nazionale delle ricerche e referente italiana del progetto GoJelly.

“Il collagene delle meduse è una proteina con un’interessante attività antiossidante e, soprattutto, con una forma molecolare simile al collagene di tipo 1, il più abbondante nell’organismo umano, importante per ossa, cartilagine, pelle”. Da qui si spiegherebbe perché nei Paesi asiatici il consumo di meduse viene considerato benefico per alcune patologie croniche, come l’artrite reumatoide. “Non ci sono studi scientifici che dimostrano questo nesso, ma i nostri esperimenti in vitro hanno rivelato che i peptidi prodotti dal collagene delle meduse possono avere attività antiossidante. Potenzialmente, quindi, potrebbero avere un ruolo nella nutraceutica, nella cosmetica e nella biomedicina”.

Non tutte le specie, però, sono commestibili. La discriminante è il veleno. “Le meduse sono urticanti – continua l’esperta – ma alcune sono più pericolose di altre. Quelle commestibili sono le meno velenose, ma per ogni specie va individuato un trattamento mirato per eliminare le sostanze nocive. Solo in alcuni casi è sufficiente la cottura ad alta temperatura”. I ricercatori del Cnr studiano anche processi alimentari più salubri, che eliminino l’impiego di composti tossici come l’allume, utilizzato per la disidratazione e la conservazione delle meduse in Asia, dove vengono servite essiccate o in salamoia.

“Residui di allume, un sale di alluminio, possono rimanere nel prodotto finito anche dopo il lavaggio, quindi noi lo abbiamo sostituito con sostanze normalmente utilizzate nell’industria alimentare occidentale” sottolinea Leone. “Inoltre, abbiamo solo parzialmente disidratato le meduse, rendendole più simili ai molluschi nel sapore e nella consistenza”.

La domanda per l’uso alimentare in Europa non è ancora stata inoltrata, ma un domani l’immissione sul mercato potrebbe essere velocizzata proprio grazie agli orientali, che le mangiano da oltre duemila anni. “Quando il consumo di un novel food è documentato per almeno 25 anni come parte della dieta abituale di un numero significativo di persone in un Paese terzo l’approvazione è facilitata, ma non può prescindere da tutti gli studi previsti dall’Autorità sulla sicurezza alimentare europea” precisa la ricercatrice. Rimane l’incognita sostenibilità: non essendoci una pesca attiva, non si sa come questa potrebbe impattare sulla comunità marina di meduse nei mari europei. “L’unica cosa che sappiamo è che le loro proliferazioni sono imprevedibili, infatti possono rovinare intere vacanze comparendo all’improvviso vicino alle coste” conclude Leone. “Perciò non andrebbero considerate per la produzione industriale di alimenti, ma come un prodotto stagionale e locale”.