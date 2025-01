Sulle colline delle Marche si trova il borgo più romantico d’Italia: anche Dante Alighieri ne ha parlato nella Divina Commedia

Gradara è conosciuta come la “Capitale del Medioevo” in Italia, rinomata per la storia d’amore tragica di Paolo e Francesca, raccontata da Dante Alighieri nella sua Commedia. Questa storica località marchigiana è caratterizzata da un’imponente Rocca, residenza dei Malatesta, dove si possono apprezzare affreschi e architetture medievali. Gradara, per la sua posizione strategica, è stata testimone di conflitti fra il Papa e le signorie locali; sotto la signoria degli Sforza visse un periodo di prosperità.

La Rocca, iniziata nel XII secolo, subì successivi abbellimenti e difese grazie ai vari signori che la governarono. Dopo un periodo di declino in seguito all’ingresso nel dominio della Chiesa, nel 1920 cominciò un restauro che ha riportato il castello ai suoi antichi splendori. Ai suoi visitatori si presentano oggi mura fortificate e sale decorate con arredi d’epoca.

La tragica storia di Paolo e Francesca si colloca nel 1275, quando Francesca, promessa sposa di Gianciotto Malatesta, si innamora del cognato Paolo. Il loro amore viene scoperto e, in un impeto di gelosia, Gianciotto uccide entrambi. Oltre alla Rocca, Gradara offre un pittoresco borgo medievale con viuzze, negozi di artigianato e ristoranti che servono cucina locale.

Il cimitero di guerra di Gradara, eretto nel 1947, commemorando i soldati belgi e inglesi caduti nella Campagna d’Italia, è un ulteriore aspetto della storia della cittadina. Gradara è anche meta di numerosi film, grazie alla sua bellezza e al suo stato di conservazione, rappresentando un importante patrimonio culturale e turistico, premiata come uno dei Borghi più belli d’Italia.