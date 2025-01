Sulle colline delle Marche si trova il borgo più romantico d’Italia: anche Dante Alighieri ne ha parlato nella Divina Commedia

Gradara è un affascinante borgo medievale noto per la sua leggenda romantica, rappresentata da Dante Alighieri nella “Divina Commedia”. Il castello di Gradara, imponente residenza dei Malatesta, è un simbolo del passato medievale, ricco di affreschi e architettura storica. Il borgo ha una storia interessante, avendo vissuto conflitti tra il Papa e le signorie locali. Durante il periodo degli Sforza, con Giovanni Sforza e Lucrezia Borgia, Gradara conobbe un’epoca di prosperità. La Rocca, costruita nel XII secolo, fu fortificata successivamente, con importanti lavori di ammodernamento sotto gli Sforza e passò a diverse famiglie nobiliari fino al dominio della Chiesa nel 1641, che segnò un periodo di declino. Fu solo nel 1920, con l’acquisto da parte della famiglia Zanvettori, che Gradara iniziò un restauro significativo.

La storia d’amore di Paolo e Francesca, raccontata nella “Commedia”, risale al 1275 quando Francesca fu data in sposa a Gianciotto Malatesta, ma si innamorò del cognato Paolo. Il loro amore, scoperto dal marito, si concluse tragicamente con la loro morte. Oltre alla Rocca, Gradara presenta un borgo ben conservato, con vie strette, negozi e ristoranti tipici.

È presente anche il Cimitero di Guerra, dove riposano 1.191 soldati belgi e inglesi caduti nella Campagna d’Italia del 1944. Gradara, celebre per la sua bellezza e per i film girati qui, è riconosciuta come uno dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto premi significativi, rendendola un’importante meta turistica nelle Marche.