Sull’Aspirapolvere Lavapavimenti a secco e umido RISPARMI 160€! Detersivo incluso

BISSELL CrossWave HF3 | Aspirapolvere Senza Fili | Lavapavimenti Secco e Umido è un elettrodomestico straordinario, per ogni genere di pavimento: Parquet, Piastrelle e Laminati. E’ in grado di pulire a secco e a umico, vanta un doppio serbatoio e un detersivo incluso. Grazie allo sconto del 17% e al coupon di 100€, paghi solo 189,00€!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Ideale per lo sporco ostinato e per una pulizia comoda e veloce dei pavimenti. Adatto per parquet, laminato, piastrelle e altri pavimenti duri sigillati.

Design leggero e maneggevole per flessibilità e risultati di pulizia ottimali.

Con una potenza di 22,2 Volt e un livello di rumore di soli 70 dB, lo usi senza fili e senza disturbare troppo le altre persone presenti nella stanza.

Separa l’acqua pulita da quella sporca, permettendo di pulire sempre con acqua fresca. Pulizia automatica comoda dopo ogni utilizzo, pulisce la spazzola e l’interno della macchina.

Alimentazione automatica dei liquidi e doppia modalità modalità Low e High, per una pulizia efficace di sporco leggero e macchie ostinate.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?