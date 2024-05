Sulla Torre non si è niente, se non parte del vuoto che la circonda.È per que…

Sulla Torre non si è niente, se non parte del vuoto che la circonda.

È per questo che Vanda decide di allontanare sua figlia Ginevra dal palazzone in cui vivono, ventidue piani di cemento all’estrema periferia di Roma, e iscriverla al liceo in un quartiere benestante della città, dove potrà mescolarsi ai figli della gente che conta.

Per Ginevra, infatti, una speranza di riscatto c’è: a quattordici anni il suo corpo è esploso di una bellezza inaspettata, che la rende diversa dagli altri abitanti della Torre. Sembra fatto apposta per conquistare qualunque cosa lei desideri, parla di una vita migliore, forse addirittura di felicità.

Ginevra si trova così catapultata in un mondo sconosciuto. Stringe amicizia con Camilla, una bambina cresciuta, iper-protetta dal padre Claudio cui la lega un amore morboso, e in perenne guerra fredda con la madre Eleonora.

Se Camilla combatte con il proprio senso di inadeguatezza nei confronti di tutti, Ginevra vuole essere libera.

“Il mondo che da qualche parte esiste” è un debutto vividissimo, che racconta dell’amore di due madri per le loro figlie, di corpi che crescono e altri che invecchiano, di differenze di classi e destini comuni, di scelte rimpiante e sogni di riscatto, ma anche del potere segreto che ha il luogo in cui nasciamo di determinare – o restringere – i confini dei nostri talenti.

🌸 “Il mondo che da qualche parte esiste”, Valeria Sirabella