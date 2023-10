Sulla poesia ci sarebbero tante cose da dire.

“Sulla poesia” di Montale è invece il caso di dire che è un’antologia dell’attività critica del poeta riguardante la lirica e contenente discorsi, prefazioni, autocommenti, recensioni e interviste.

Qui la si ripropone nella sua identità originaria (1976), dopo lo scompaginamento subìto nell’edizione delle Prose 1920-1979 per i Meridiani, in un’edizione per “Lo Specchio” Mondadori a cura di Ida Campeggiani.