Sulla pedana eravamo in tre

Quello che è avvenuto a Parigi nei giorni scorsi, più precisamente sulla pedana su cui si gareggia con la sciabola, ha davvero dell’incredibile. Nada Hafez, sciabolatrice egiziana, alla sua terza partecipazione olimpica, ha prima battuto la sua avversaria l’americana Elizabeth Tartakovsky al primo turno, e poi ha rivelato di essere incinta al settimo mese di gravidanza. La commozione dell’atleta raccontata in un toccante post sui social.

Sono giorni caldissimi in tutto il mondo e in particolare in Francia, a Parigi, dove si sta tenendo la 33esima edizione dei giochi olimpici. Innumerevoli le immagini commoventi che diventano virali ogni giorno. Praticamente ogni ora ne arriva una, ma quella più “particolare” per così dire, riguarda la sciabolatrice egiziana Nada Hafez.

L’atleta, che è alla sua terza apparizione alle Olimpiadi, dopo aver battuto al primo turno la statunitense Elizabeth Tartakovsky ed essersi qualificata agli ottavi di finale, è scoppiata in lacrime. Le emozioni hanno preso il sopravvento non solo per il risultato sportivo, ma perché più che altro lo ha raggiunto mentre era incinta, al settimo mese di gravidanza. Subito dopo la gara, la campionessa egiziana ha pubblicato un lungo e toccante post sui suoi canali social. Ecco le sue parole:

Quelle che vi sembravano due persone sulla pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mia rivale, e il mio piccolo bambino che deve ancora venire al mondo! Io e lui abbiamo avuto la nostra buona dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono dure già da sole, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato niente di meno che faticoso, per quanto ne sia valsa la pena.

Scrivo questo post per dire che l’orgoglio riempie il mio essere per essermi assicurata il posto agli ottavi di finale! Sono fortunata ad aver condiviso la fiducia di mio marito e della mia famiglia per poter arrivare fin qui.

L’avventura di Nada Hafez a Parigi si è conclusa poco dopo, quando ha perso agli ottavi contro la coreana Hayoung Jeon. Poco importa, però. Perché la “medaglia” più bella dell’atleta egiziana arriverà tra un paio di mesi e fuori dalla pedana.