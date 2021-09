Un nuovo processore più potente, speaker migliorati, un design leggermente rivisto per allinearsi a quello degli altri prodotti del marchio: la nuova Sonos Beam è un buon aggiornamento evolutivo della prima versione della soundbar dell’azienda americana.

Più compatta rispetto al modello Arc di alta gamma, la nuova Beam migliora sensibilmente la qualità dell’audio rispetto al modello precedente. Molto del merito va al nuovo processore, più potente del 40% rispetto a quello della prima Beam. E proprio grazie alla potenza di calcolo, come ci ha spiegato Nate Forand, principal project lead del progetto Beam, è stato possibile portare anche su questa soundbar la tecnologia di audio immersivo Dolby Atmos.

audio

Potenza di calcolo

“Grazie al nuovo processore abbiamo potuto migliorare radicalmente gli speaker array, il sistema software che coordina la riproduzione e l’interazione fra tutti gli altoparlanti integrati sulla Beam – ci ha detto Forand – Siamo passati dai 3 array della prima generazione a 5 array. I due nuovi array sono dedicati al surround e alle informazioni sull’altezza”, e possono così utilizzare tecniche psicoacustiche per separare i suoni fra quelli destinati alla percezione ad altezza d’orecchio e quelli che invece sembrano provenire da sopra la testa dello spettatore.

Fra le novità rilevanti rispetto al modello precedente, oltre appunto al Dolby Atmos che farà felici tanto i cinefili quanto i videogiocatori, ci sono anche la connessione Hdmi eArc, per il collegamento diretto in serie del televisore o del proiettore, e una nuova griglia esterna di policarbonato dal look minimale ed elegante. Non è solo un dettaglio estetico, hanno precisato da Sonos, perché le perforazioni sono state ripensate sia per ottimizzare la resa sonora sia per rendere la barra (destinata a rimanere ferma sul mobile tv o appesa al muro) più facile da pulire.

“La differenza di qualità audio fra la nuova Beam e il modello precedente è evidente non appena la si accende. A parità di fonte sonora, la nuova soundbar offre un suono più preciso, immersivo e semplicemente di qualità superiore – ha detto ancora Forand – Beam è ottimizzata per l’home theater ed è pensata per stare sotto il televisore, ma si integra senza soluzione di continuità nell’ecosistema Sonos, e nulla vieta di utilizzarla come speaker musicale di alta qualità in varie parti della casa”.

La partnership con Amazon

Per questo motivo Sonos ha già annunciato che presto sarà possibile utilizzare la Beam di seconda generazione per ascoltare musica in alta definizione con Amazon Music Ultra Hd e con i servizi che supportano Dolby Atmos Music. Chi già possiede uno speaker Sonos sarà felice di sapere che il piano è di portare il formato in alta definizione di Amazon non solo su questo prodotto, ma anche su quasi tutti gli altri dispositivi del marchio, inclusi Arc, Roam, Beam, Five, Sub (Gen 3), One e One SL, Symfonisk Bookshelf e Symfonisk Table Lamp (gli ultimi due realizzati in collaborazione con Ikea). Per adesso di certo c’è solo l’annuncio, però. Da Sonos fanno sapere che stanno ancora lavorando con Amazon per concretizzare il debutto del nuovo servizio entro fine anno.

tech test

L’ecosistema Sonos

Beam (Gen 2) integra funzioni tipiche del sistema Sonos come il Trueplay, cioè la tecnologia che permette di definire il profilo acustico della stanza in cui si trova il dispositivo al fine di migliorare la qualità della riproduzione. Fra le altre funzioni intelligenti spiccano inoltre lo Speech Enhancement, per amplificare le voci dei protagonisti di film e serie tv al fine di renderli più comprensibili, e la modalità Night Sound, che riduce l’intensità del suono nelle ore notturne, per guardare la tv a un volume tale da non disturbare chi dorme in un’altra stanza della casa o i vicini dell’appartamento accanto.

La nuova soundbar mantiene le dimensioni compatte del modello precedente (è lunga 69 centimetri) ed è perfetta per un setup televisivo di dimensioni medie, ma anche per chi ha un budget più ridotto rispetto a quello necessario per acquistare il modello Arc. È disponibile in nero o bianco con finitura opaca e controlli touch sulla parte superiore.

Beam (Gen 2) costa 499 euro e si può preordinare su Sonos.com a partire dal 14 settembre; è disponibile in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre.