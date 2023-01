sulla nave da crociera Salmo, Guè e Takagi e Ketra

Sanremo 2023, gli ospiti sulla nave da crociera: oltre a Salmo ci saranno anche artisti come Fedez e Guè.

Il rap italiano è pronto a salpare, con la collaborazione del Festival di Sanremo. Anche nel 2023, come già sapevamo, è stata confermata la crociera festivaliera. Durante la settimana dedicata all’evento più glamour dell’anno, Costa Crociere proporrà live esclusivi a bordo di una delle più belle navi della sua flotta, la Costa Smeralda. Lo scorso anno la nave aveva ospitato Orietta Berti e Rovazzi. Quest’anno i padroni di casa saranno altri, e a fare la voce grossa sono soprattutto i big della musica rap italiana.

Fedez raggiunge Salmo sulla crociera di Sanremo

Da quando è stata confermata la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival, tutti si sono posti una sola domanda: e Fedez cosa farà? Che il rapper potesse rimanere del tutto fuori dalla kermesse musicale era infatti impossibile. La risposta ce l’ha data il programma diffuso da Costa Crociere. Se finora pensavamo che sulla nave ci sarebbe stato solo Salmo, adesso al rapper di Olbia si è aggiunto anche quello milanese, insieme ad altri grandi nomi.

A quanto pare, il rapper sardo si esibirà durante la prima e l’ultima serata. Nelle restanti ci sarà spazio per altri tre big della musica italiana: Fedez, Takagi & Ketra e Guè. “Sempre a bordo, il palco sul mare ospiterà le loro performance, tre Big riempiranno il nostro palcoscenico sul mare di musica, energia, carisma“, annunciano fieramente gli organizzatori della crociera nel loro programma, che tra l’altro è stato completato anche da artisti non musicali come Angelo Pintus e gli chef televisivi Iginio Massari e Bruno Barbieri.

Come partecipare alla crociera

Evento esclusivo riservato ai Soci C|Club, la crociera di Sanremo potrà durare dai 4 ai 9 giorni. L’imbarco sarà a Savona il 4 febbraio e l’8 febbraio. Ma quanto costa poter partecipare? Il prezzo base, per il programma Anteprima Sanremo (quello che si svolgerà dal 4 al 7 febbraio), è di 489 euro. Diverso invece il programma per il Gran Finale, dall’8 al 5 febbraio, con un costo che parte da 869 euro.

Per chi avesse invece a disposizione un budget più ricco, è possibile anche optare per la Sanremo Full Experience, una splendida vacanza di nove giorni a bordo della prestigiosa nave, dal 4 al 12 febbraio. In questo caso il prezzo è di 1299 euro per il pacchetto base, e si sale fino a 1699 euro per la cabina con balcone.