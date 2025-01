Sulla collina più bella di Napoli c’è la “piccola San Pietro”, ed è la vera basilica dei miracoli

Napoli, città dalle mille anime, ospita un luogo unico sulla collina di Capodimonte: la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, spesso chiamata la “piccola San Pietro”. Questa basilica, costruita tra il 1920 e il 1960, rappresenta un perfetto connubio di fede, arte e storia, e il suo legame con i napoletani è profondo, in particolare con la figura della Madonna. La basilica, ispirata a San Pietro in Vaticano, si distingue per la sua architettura neo barocca e per la magnifica cupola.

Entrando, si rimane colpiti dai dettagli artistici e dal grandioso altare maggiore, decorato con statue degli Apostoli. Il cuore della basilica è il quadro della “Madre del Buon Consiglio”, che ha protetto Napoli durante periodi difficili, come un’epidemia di colera nel 1884 e un’eruzione del Vesuvio nel 1906. Questi miracoli hanno rafforzato la fede dei napoletani, ispirando Maria di Gesù Landi a costruire un tempio dedicato alla Madonna, che è stato consacrato nel 1960 e elevato a basilica minore da Papa Giovanni Paolo II.

La basilica è anche un tesoro d’arte, ospitando lavori di artisti come Giovanni Balducci e Francesco Solimena. La connessione con le Catacombe di San Gennaro, visitabili dal piazzale antistante, arricchisce l’esperienza dei visitatori. Qui, il busto di San Gennaro, realizzato da Lello Esposito, accoglie coloro che si avvicinano. Visitare la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio è fondamentale per comprendere la storia e il profondo legame di Napoli con la sua tradizione religiosa. Da Capodimonte, essa osserva e protegge la città, rendendo indelebili i suoi miracoli e le sue storie nel cuore dei napoletani.