Sul set di un film con Rocco Siffredi: clamorosa svolta per l’ex dama di Uomini e Donne

L’ex protagonista di “Uomini e Donne”, Veronica Ursida, ha annunciato la sua partecipazione al film “Blue” con Rocco Siffredi, condividendo emozioni e dettagli sul set tramite Instagram. Le sue recenti pubblicazioni hanno suscitato notevole interesse tra i fan, che hanno accolto con entusiasmo la notizia. In uno dei suoi post, Veronica ha scritto: “Work in progress… ma con il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari.” Ha descritto l’esperienza come unica, sottolineando la passione e l’allegria che caratterizzano il lavoro sul set.

Il film “Blue”, prodotto da Camaleo Cinema, segna l’esordio alla regia di Eleonora Puglia e racconta la storia di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte complesse nel mondo dei social e del content erotico. Oltre a Rocco Siffredi, il cast comprende anche giovani attrici italiane come Alexia Cozzi nei panni di Luce e Shaheen Barletta. Siffredi interpreta il padre di Luce, accrescendo l’interesse del progetto.

Veronica Ursida, originaria di Roma, ha iniziato la sua carriera come wedding planner e ha partecipato a “Uomini e Donne” nel 2020, dove ha catturato l’attenzione del pubblico. La sua avventura nel programma si è conclusa con una separazione da Giovanni Longobardi, ma ha cercato di tornare nel dating show senza successo. Attualmente, Veronica mantiene la sua vita privata riservata, essendo madre di un ragazzo, e non si conosce il suo stato sentimentale attuale.