Sul palco della salute: il futuro di convegni e congressi. Life Science Excellence Show/9

Quale sarà il futuro dei convegni e congressi nel contesto della salute? Come si evolveranno gli eventi nel settore sanitario per cercare di integrare il modello classico in presenza con le modalità online? Quali saranno le strategie più efficaci da adottare per questo connubio, mantenendo sempre alto il livello dei contenuti proposti? A queste domande hanno cercato di dare risposta Fulvia Filippini, Director, Country Public Affairs, Sanofi ed Elisabetta Rongoni, Marketing Lead Immunology Novartis durante l’ultimo appuntamento con i Life Science Excellence Show, il Festival dell’Innovazione promosso a Roma da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, che culminerà l’11 aprile con la premiazione dei TOP di ciascuna delle 18 categorie che compongono i Life Science Excellence Awards. E proprio a margine del Talk del Festival dell’Innovazione dei Life Science Excellence Awards 2023, anche le premiazioni per le categorie Best ECM Education Program of the Year e Best Event of the Year.

Di seguito i vincitori nelle due categorie premiate e il nome di chi ha ritirato il riconoscimento

Best ECM Education Program of the Year

Alexion Pharma Italy CoRNer: Il Complemento nelle malattie Rare Neurologiche Pierluigi Piccolotti Alnylam Sherlock Stones Ida Sparano AstraZeneca Cardiologia senza Frontiere Martina Diceglie – Francesca Zambelli ASTRAZENECA + MSD (alliance) m-BRaCe Alessandro Guarini (AstraZeneca) – Alessandro Orlacchio (MSD) IBSA Italy MASTERCLASS sulle tecniche infiltrative di ginocchio e spalla Anna Adinolfi Novartis and Aristea Education Echo Experience – Make Visible the Invisible Pier Luigi Rossi VIATRIS Il paziente con dolore in farmacia Alberto Ragazzini VIATRIS La disinfezione Alberto Ragazzini ALFASIGMA Il valore della Competenza per la Medicina Generale Paolo Zanini Boehringer Ingelheim Metabolismo, viaggio alla sua scoperta Patrizia Lo Monaco

Best Event of the Year