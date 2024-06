Sul mio balcone ho notato tanti ragnetti rossi ma a cosa servono?

Che funzione hanno i ragnetti rossi che popolano il mio balcone? L’ho appena scoperto e da oggi in poi ho deciso che li proteggerò.

Sin da quando ero molto piccola, nel cortile delle mie scuole elementari, avevo notato la presenza di una moltitudine di ragnetti rossi su un muro di cemento. In virtù del loro colore – rosso pompelmo – era impossibile non notarli al primo sguardo. Erano moltissimi e si muovevano veloci su quel muro grigio dando a quest’ultimo un aspetto molto più rassicurante. Eppure, fino a poco tempo fa, ho continuato a vederli comparire in primavera e in estate sui muri di altri edifici, oppure sul mio balcone, ma senza sapere realmente nulla di loro.

Sul mio balcone ho notato tantissimi ragnetti rossi ma a cosa servono?

Soltanto pochi giorni fa ho scoperto quale è la reale funzione di questi simpatici ragnetti rossi. Se molti miei compagni di scuola alle elementari si divertivano tristemente a schiacciarli, come se fossero incuriositi dalla loro traccia rossa indelebile, oppure perché essendo del tutto inconsapevoli – piccoli com’erano – dell’importanza di ogni forma di vita (non solo per una questione etica, ma soprattutto per agire in favore della salvaguardia della biodiversità sul nostro Pianeta) ora io so una cosa sola con certezza. Ovvero che non c’è nulla di divertente in tutto questo e che da oggi in poi farò di tutto per proteggerli.

I ragnetti rossi dei muri (anche noti come Balaustium murorum) appartengono all’ordine dei trombiformi (acari) e alla famiglia degli Erythraeidae. Quel che li contraddistingue, rendendoli unici nel loro genere (e non solo per la loro capacità di invadere interi balconi con la loro rossa e sgargiante presenza), è che sono degli animaletti del tutto altruisti e innocui, non solo per noi ma soprattutto per le piante.

Questi ragnetti di colore rosso hanno una funzione meravigliosa di protezione nei confronti delle piante. Grazie al loro colore sgargiante, che suggerisce ai loro stessi predatori di rimanere alla larga, riescono inoltre a tenere lontani anche delle larve molto pericolose per gli alberi e le piante.

Tra i vari consigli sul come dovrebbe essere il nostro comportamento con degli ospiti inattesi balcone, il mio invito è quello di aggiungere alla lista delle specie da salvaguardare è quella dei ragnetti rossi dei muri.

Il ragnetti rossi – scoperti in Francia nel 1804, dal Professor Hermann – vanno in letargo durante l’inverno. Ed è dunque per questa ragione che in quei periodi non notiamo più la loro presenza.