"Sul lago dorato" dal film al Ciak di Roma con Mariano Rigillo

Il passaggio dal grande schermo del cinema al palcoscenico del teatro è sempre più frequente e si arricchisce ora di una nuova operazione, dopo la prima in Italia firmata dal regista Luigi Squarzina: la commedia ‘Sul lago dorato’ di Ernest Thompson datata 1981 che conquistò tre Oscar e vide protagonisti Henry Fonda e Katharine Hepburn con Jane Fonda, viene riproposta in versione teatrale da Mario Scaletta con le interpretazioni nei ruoli principali di Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo, diretti da Anna Masullo, in scena fino al 8 gennaio al teatro Ciak di Roma.

“Il problematico confronto fra tre diverse generazioni, la difficile accettazione del tempo che passa, i rapporti persi e poi ritrovati, tutto raccontato con ironia, poetico stupore e commovente coinvolgimento – è la descrizione del lavoro cinematografico e ora teatrale contenuto nelle note di regia di Anna Masullo – Si tratta di uno spettacolo per tutta la famiglia, per sorridere insieme di quelle incomprensioni che a volte basta semplicemente lasciare andare…”.

La trama vede Norman ed Ethel Thayer trascorrere come ogni anno le vacanze estive nella loro casa sulla riva di un lago. L’uomo sta per compiere 80 anni e affronta con grande disappunto l’idea della vecchiaia, che avanza spedita insieme a qualche sintomo di confusione mentale e alla paura di morire. Ethel cerca di farlo riconciliare con la figlia Chelsea, da anni in cattivi rapporti con il padre. “Ed è curioso – nota la regista – pensare che il luogo dove si svolge l’azione sia un lago, manifestazione della natura che rappresenta la calma dello spirito, la profondità di pensiero, la soluzione di tensioni: valori necessari nei rapporti umani più preziosi”.

(di Enzo Bonaiuto)