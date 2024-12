Sul Cornicione: Il Salvataggio di Mia Madre

È diventato virale un video di Marco Mancuso, 22enne consigliere del Pd a Vercelli, in cui racconta il suo tentato suicidio avvenuto nel 2018. Nel filmato, che ha già ottenuto oltre 85mila visualizzazioni, Mancuso ricorda di essere stato sul cornicione e di essere stato salvato da sua madre, che lo ha afferrato per i capelli. Questa esperienza traumatica l’ha portato a voler condividere il suo dolore per affrontare il disagio psicologico tra i giovani.

Mancuso spiega che inizialmente non voleva rendere pubblica la sua storia, ma sentiva la necessità di intervenire dopo aver presentato un emendamento sul benessere mentale dei giovani in consiglio comunale. L’emendamento stava per essere bocciato, rischiando di silenziare il disagio di molti studenti che fronteggiano la pressione della cultura della performance nelle scuole. Con grande coraggio, ha deciso quindi di parlare della sua esperienza, sperando di innescare un cambiamento.

Dopo l’intervento, il video ha guadagnato grande visibilità sui social, portando alla creazione di una “catena di ascolto collettivo” che ha trasceso le differenze politiche. Mancuso condivide anche che il periodo difficile coincideva con il suo liceo classico, un’epoca in cui cercava l’approvazione dei compagni ma si sentiva emarginato e deriso, ritenendosi privo di valore.

Dopo aver affrontato questa fase buia, Marco ha intrapreso un percorso di terapia, che ha rappresentato un momento cruciale di rinascita. Ha deciso di impegnarsi in politica, cambiando anche il suo approccio educativo. Ha raccontato di essere diventato rappresentante di istituto, trasformando il suo incubo scolastico in un’opportunità di aiuto per gli altri, in particolare per coloro che subivano bullismo.

La sua storia non solo evidenzia la fragilità del benessere mentale tra i giovani, ma mette in luce anche l’importanza di parlare apertamente di questi temi e di promuovere un cambiamento culturale che possa sostenere chi si trova in difficoltà. Con il suo gesto, Mancuso spera di dare voce a chi vive esperienze simili e di contribuire a un ambiente più inclusivo e comprensivo.