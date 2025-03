Suicidio, sfatiamo il mito che chi lo compie non ne parla

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa una persona su 5.000-15.000 muore ogni anno per suicidio nel mondo. Questo tema è complesso e spesso circondato da pregiudizi, influenzando la comprensione e l’intervento della società. Un mito diffuso è che le persone con intenzioni suicide non ne parlino, il che può portare alla sottovalutazione dei segnali di allerta. Tuttavia, diversi studi dimostrano che molti individui esprimono le loro intenzioni in vari modi, sia espliciti che sottili.

Le motivazioni del suicidio sono complesse e spesso legate a gravi disagi psichici, come depressione o disturbi mentali. Queste possono derivare da situazioni esistenziali sfavorevoli, difficoltà economiche, abusi, delusioni amorose e bullismo. Émile Durkheim ha analizzato il suicidio, identificando quattro tipi legati all’integrazione sociale: altruistico, egoistico, anomico e fatalista. Il suicidio egoistico si verifica in contesti di bassa integrazione sociale, mentre quello anomico è legato a mancanza di regolamentazione sociale.

La suicidologia, disciplina dedicata allo studio e alla prevenzione del suicidio, evidenzia che il dolore mentale insopportabile è un fattore chiave. Gli operatori della salute devono aiutare a alleviare questo dolore, poiché molti individui in crisi esprimono i loro sentimenti anche in modo indiretto. La ricerca indica che il 44,5% delle persone suicidarie ha comunicato le proprie intenzioni. È fondamentale ascoltare attivamente coloro che esprimono frustrazione e disagio.

Samaritans Onlus è attiva dal 1980 in Italia, offrendo supporto per la prevenzione del suicidio.