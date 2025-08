Suicidio in carcere, avvocato accusa lo Stato di colpevolezza

Il recente suicidio di un giovane detenuto ha sollevato seri interrogativi sulle condizioni carcerarie in Italia. Stefano Argentino, 22 anni, si è tolto la vita nella casa circondariale di Messina, dove stava scontando una pena per il femminicidio di Sara Campanella, avvenuto a marzo. Il dramma si è consumato mercoledì, quando Argentino si è impiccato in assenza dei compagni di cella.

Pochi giorni prima del tragico gesto, la sorveglianza a suo carico era stata revocata. Il suo legale, Giuseppe Cutrera, ha espresso profonde preoccupazioni sul fatto che il giovane avesse già mostrato intenti suicidi in passato. Cutrera ha denunciato la negazione della richiesta di una perizia psichiatrica, affermando che lo Stato ha una responsabilità significativa in questo epilogo.

Secondo le dichiarazioni di Aldo Di Giacomo, esponente del Sindacato di Polizia Penitenziaria, la situazione di Argentino era potenzialmente a rischio e necessitava di un monitoraggio costante, vista la sua condizione psicologica. Di Giacomo ha descritto l’accaduto come una “tragedia annunciata”.

In seguito al suicidio, la Procura di Messina ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Argentino si sarebbe dovuto presentare in tribunale per il suo processo imminente, previsto per il 10 settembre. Le famiglie coinvolte, quella di Argentino e quella di Sara Campanella, sono state dichiarate colpite da una tragedia incomprensibile e devastante.