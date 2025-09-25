Suicidio giovanile in Italia: l’importanza del riconoscimento

L’interazione sociale è fondamentale per la costruzione del senso di sè, specialmente tra gli adolescenti. Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova, sottolinea che un ragazzo che riceve feedback negativi dalle figure significative può sentirsi invisibile e perdere il senso del proprio valore. Questa mancanza di riconoscimento può portare a comportamenti autolesionisti e al suicidio.

Lucangeli spiega che il suicidio di un adolescente è considerato un atto “contro natura” poiché l’adolescenza è un periodo caratterizzato dalla forte voglia di vivere e di esplorare. Preoccupante è l’età sempre più giovane in cui avvengono suicidi, legata alla mancanza di valore percepito nel proprio vissuto. Quando la vita di un adolescente non è valorizzata attraverso lo sguardo degli altri, la pulsione di morte può farsi strada.

È cruciale, secondo la professoressa, riconoscere e ascoltare il dolore mentale. Per troppo tempo si è sottovalutato, considerandolo un aspetto superficiale, mentre in realtà rappresenta una forza profonda e determinante. Se il dolore persiste, si può arrivare a pensieri autolesionisti. Lucangeli invita genitori ed educatori a offrire uno sguardo autentico e non giudicante, fondamentale affinché ogni ragazzo si senta accettato per ciò che è, piuttosto che per un’idea preconfezionata di successo o normalità.