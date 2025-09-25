19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Salute

Suicidio giovanile in Italia: l’importanza del riconoscimento

Da StraNotizie
Suicidio giovanile in Italia: l’importanza del riconoscimento

L’interazione sociale è fondamentale per la costruzione del senso di sè, specialmente tra gli adolescenti. Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova, sottolinea che un ragazzo che riceve feedback negativi dalle figure significative può sentirsi invisibile e perdere il senso del proprio valore. Questa mancanza di riconoscimento può portare a comportamenti autolesionisti e al suicidio.

Lucangeli spiega che il suicidio di un adolescente è considerato un atto “contro natura” poiché l’adolescenza è un periodo caratterizzato dalla forte voglia di vivere e di esplorare. Preoccupante è l’età sempre più giovane in cui avvengono suicidi, legata alla mancanza di valore percepito nel proprio vissuto. Quando la vita di un adolescente non è valorizzata attraverso lo sguardo degli altri, la pulsione di morte può farsi strada.

È cruciale, secondo la professoressa, riconoscere e ascoltare il dolore mentale. Per troppo tempo si è sottovalutato, considerandolo un aspetto superficiale, mentre in realtà rappresenta una forza profonda e determinante. Se il dolore persiste, si può arrivare a pensieri autolesionisti. Lucangeli invita genitori ed educatori a offrire uno sguardo autentico e non giudicante, fondamentale affinché ogni ragazzo si senta accettato per ciò che è, piuttosto che per un’idea preconfezionata di successo o normalità.

Articolo precedente
Prosecco Rosé a Venezia: il brindisi dei cineasti in mostra
Articolo successivo
Rafa Leao pronto al rientro: Milan sfida il Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.