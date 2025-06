Suicidio del professore Addeo: parole d’odio alla Meloni

Stefano Addeo, il professore di Marigliano che ha recentemente suscitato polemiche per le sue frasi contro la figlia della premier Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio. Dopo aver ingerito una grande quantità di farmaci, è stato ricoverato all’ospedale di Nola in codice rosso, ma le sue condizioni sono attualmente stabili e non è in pericolo di vita.

Prima del gesto, Addeo aveva contattato la dirigente scolastica, che ha immediatamente informato i carabinieri. Al loro arrivo, il docente era ancora cosciente.

Nei giorni precedenti, Addeo aveva pubblicato un post in cui augurava alla figlia della premier di fare la fine di Martina Carbonaro, scatenando una dura reazione politica e sociale. Ha successivamente espresso pubbliche scuse e ha scritto una lettera a Meloni, chiedendo di incontrarla per spiegarle le sue intenzioni, affermando che le sue parole non riflettevano il suo vero pensiero.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti e l’Ufficio scolastico regionale sta valutando possibili misure, che potrebbero arrivare fino al licenziamento. Addeo ha inoltre ricevuto minacce e atti intimidatori sui social e presso la sua abitazione.

Il docente ha descritto il suo post come un “gesto stupido scritto d’impulso” e ha parlato della sua difficoltà personale dopo l’incidente, cercando di spiegare che non aveva mai inteso augurare la morte a una bambina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it