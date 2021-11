La Pontificia Accademia per la Vita guidata da mons. Vincenzo Paglia interviene dopo il parere del Comitato etico sul caso di ‘Mario’ , tetraplegico. “La materia delle decisioni di fine-vita costituisce un terreno delicato e controverso – afferma la Pav in una nota -. La strada più convincente ci sembra quella di un accompagnamento che assuma l’insieme delle molteplici esigenze personali in queste circostanze così difficili”. “E’ la logica delle cure palliative – scrive la Pav – che anche contemplano la possibilità di sospendere tutti i trattamenti che vengano considerati sproporzionati dal paziente, nella relazione che si stabilisce con l’equipe curante”.