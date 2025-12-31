8.1 C
Suicidio assistito in Italia

Luca Zaia, presidente dell’assemblea del Veneto, afferma che è giunto il momento di affrontare con onestà le questioni bioetiche. La Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto a concludere la propria esistenza in modo dignitoso non è un capriccio, ma un diritto che deve essere garantito. Zaia sostiene che la Regione Veneto abbia il dovere di esprimersi su questo tema, in particolare sui tempi di risposta della sanità pubblica e sulla figura titolata a somministrare il farmaco per il suicidio assistito.

Il fronte del rifiuto sostiene che l’eutanasia riduce le persone più fragili a scarti sociali, ma Zaia afferma che ogni posizione merita rispetto e che tutti dovrebbero battersi per sanare il vuoto legislativo. Sottolinea che il testamento biologico, in vigore dal 2017, consente a tutti di depositare le proprie volontà circa il percorso terapeutico e le cure estreme.

Zaia ribadisce che le valutazioni politiche non devono condizionare l’approccio alla sfera bioetica e che il Parlamento nazionale deve legiferare nel merito della questione. Le Regioni hanno il compito di mettere a punto le norme di dettaglio e organizzative, che non investono i princìpi ma incidono direttamente nel percorso del fine vita.

Il Veneto è tuttora privo di una regolamentazione e Zaia afferma che, nonostante ciò, i veneti continueranno a presentare le domande di assistenza nel fine vita. Sostiene che non si tratta di un vezzo, ma di un problema reale e che bisogna rispettare la volontà altrui, specialmente quando è espressa da persone afflitte dalla sofferenza.

Zaia ammette che ci sono state esperienze personali che hanno influenzato le sue convinzioni sull’argomento, come la testimonianza di Elena, una donna affetta da una patologia oncologica devastante che ha scelto di morire in Svizzera, e l’incontro con Stefano Gheller, un uomo affetto da distrofia muscolare che aveva chiesto una via d’uscita qualora la malattia fosse diventata insopportabile.

