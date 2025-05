Suicidio al Duomo: video del detenuto prima del salto

Emanuele De Maria, detenuto già condannato per omicidio nel 2016, è al centro di un’inquietante vicenda. Ricercato per aver accoltellato un collega dell’hotel Berna di via Napo Torriani, dove lavorava alla reception con un permesso di lavoro esterno, le sue ultime ore sono documentate da due video. Nel primo, girato sabato, De Maria acquista un biglietto per accedere alla terrazza del Duomo di Milano. Nel secondo video, che risale a domenica, si vede l’uomo mentre sale sulla terrazza, da cui poco dopo si lancerà nel vuoto.

Fonte: www.adnkronos.com