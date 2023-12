Suicide Squad, nuovo trailer per il gioco sui cattivi DC Comics

Warner Bros. Games e DC hanno presentato un nuovo trailer per Suicide Squad: Kill the Justice League. Sviluppato da Rocksteady Studios, noti per la loro serie Batman: Arkham, questo gioco si presenta come uno sparatutto d’azione-avventura in terza persona. Il trailer mette in luce una minaccia emergente che si è abbattuta su Metropolis: la Justice League, ora corrotta e sotto il controllo di Brainiac, include Batman, Green Lantern, Flash e Superman. La città è assediata da forze aliene ostili, spingendo i protagonisti Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark a unirsi in una missione apparentemente impossibile per salvare la Terra e sconfiggere alcuni dei più grandi supereroi del mondo DC. In Suicide Squad: Kill the Justice League, i giocatori potranno calarsi nei ruoli di Harley Quinn (dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), Capitan Boomerang (Digger Harkness) e King Shark (Nanaue). Affronteranno una serie di sfide attraverso Metropolis per salvare il pianeta e sconfiggere i supereroi della Justice League. Il gioco sarà disponibile globalmente il 2 febbraio 2024, per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.