Sui social il 54% degli italiani promuove Meloni rispetto a Trump

Con un sentiment positivo del 54%, gli italiani nei social media esprimono sostegno per Giorgia Meloni e i risultati del suo incontro con il presidente americano Donald Trump a Washington. Questo è quanto risulta da un’analisi condotta da Vis Factor per Adnkronos, utilizzando la piattaforma di web e social listening Human, con un algoritmo semantico sviluppato in Italia.

Le emozioni predominanti nelle discussioni sono entusiasmo al 28%, preoccupazione al 24%, gioia al 18% e rabbia all’11%. I temi più frequentemente menzionati riguardano dazi, energia, guerra e relazioni internazionali. La maggior parte dei commenti positivi sottolinea il prestigio internazionale dell’Italia e il suo ruolo centrale nelle negoziazioni sui dazi, così come gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. In contrasto, le opinioni negative si concentrano sulle preoccupazioni per l’aumento delle spese militari e sulla percezione di risultati poco concreti a seguito dell’incontro con Trump.

Questi dati riflettono una diversità di sentimenti riguardo alla leadership e alle politiche del governo italiano, evidenziando sia l’ottimismo legato ai rapporti internazionali che le ansie interne sui costi e sull’efficacia delle azioni intraprese. La discussione sulla presenza dell’Italia sulla scena globale è quindi alimentata da esperienze simboliche come quella con il presidente americano, pur rimanendo accompagnata da dubbi e preoccupazioni in merito alla spesa pubblica e ai risultati tangibili.